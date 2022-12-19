19 декабря 2022, 13:45
Чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов в Запорожской и Херсонской областях
Глава Чечни Кадыров сообщил о сотнях найденных схронов оружия ВСУ в Херсонщине и Запорожье
Бойцы спецподразделений «Ахмат» и ингушского добровольческого спецподразделения «Бобр» обнаружили сотни схронов оружия в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Счет находок идет на десятки и сотни, также выявляются и задерживаются пособники нацистов, которые скрываются на подконтрольных территориях», — написал Кадыров.
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По словам главы Чечни, такая работа проводится ежедневно и продолжится до победы России над войсками Североатлантического альянса. Он обратил внимание, что в схронах, которые находят в населенных пунктах, немало оружия и боеприпасов натовского образца.
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Ранее Кадыров показал кадры успешной атаки по оборонительным позициям противника. Он также рассказал о широком применении беспилотников в зоне СВО, отметив, что мал золотник, да дорог.
Рамзан Кадыров
Оружие
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