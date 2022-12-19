Армия 19 декабря 2022, 13:45 Чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов в Запорожской и Херсонской областях Глава Чечни Кадыров сообщил о сотнях найденных схронов оружия ВСУ в Херсонщине и Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы спецподразделений «Ахмат» и ингушского добровольческого спецподразделения «Бобр» обнаружили сотни схронов оружия в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Счет находок идет на десятки и сотни, также выявляются и задерживаются пособники нацистов, которые скрываются на подконтрольных территориях», — написал Кадыров.

Реклама

По словам главы Чечни, такая работа проводится ежедневно и продолжится до победы России над войсками Североатлантического альянса. Он обратил внимание, что в схронах, которые находят в населенных пунктах, немало оружия и боеприпасов натовского образца.

Реклама

Ранее Кадыров показал кадры успешной атаки по оборонительным позициям противника. Он также рассказал о широком применении беспилотников в зоне СВО, отметив, что мал золотник, да дорог.