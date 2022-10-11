Частичную мобилизацию возобновили в Ростовской области | 360°

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Частичную мобилизацию возобновили в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о новом мобилизационном задании

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Новое мобилизационное задание получила Ростовская область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии, а за соблюдением всех процедур проследят представители военной и областной прокуратур.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — говорится в сообщении.

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В начале прошлой недели пресс-служба губернатора Ростовской области объявила о завершении частичной мобилизации в регионе после выполнения задания от Минобороны. При этом там уточнили, что работа продолжится, если поступит еще одно задание.

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Частичная мобилизация в РФ

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