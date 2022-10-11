Частичную мобилизацию возобновили в Ростовской области | 360°

Армия 11 октября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Частичную мобилизацию возобновили в Ростовской области Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о новом мобилизационном задании РИА Новости

Читать 360tv в

Новое мобилизационное задание получила Ростовская область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии, а за соблюдением всех процедур проследят представители военной и областной прокуратур.

Реклама

В начале прошлой недели пресс-служба губернатора Ростовской области объявила о завершении частичной мобилизации в регионе после выполнения задания от Минобороны. При этом там уточнили, что работа продолжится, если поступит еще одно задание.

Реклама

0 0 1 2 3 17