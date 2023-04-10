Армия 10 апреля 2023, 00:47 Части ПВО для прикрытия важных объектов в зоне СВО создали в новых регионах России Минобороны РФ создало части противовоздушной обороны ВКС в новых российских регионах РИА «Новости»

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Минобороны создало в новых российских регионах части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили на сайте ведомства в поздравлении по случаю Дня войск ПВО, который в этом году отмечается 9 апреля.

Отмечается, что новые части создали для прикрытия важных объектов и крупных городов зоны спецоперации.

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«В ходе проведения специальной военной операции применяются все современные и перспективные средства ПВО, которые зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны», — добавили в Минобороны.

Речь идет о боевых машинах «Панцирь-С», ЗРК С-400, комплексах «Бук-М3» и С-300В4 и других.

Ранее ведомство поделилось кадрами боевых вылетов российских вертолетов Ми-28, в результате которых были ликвидированы замаскированные командные пункты ВСУ и бронетехника противника.