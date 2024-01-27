Армия 27 января 2024, 21:56 Часть Азовского моря на 20 лет передали российским войскам Власти РФ передали часть Азовского моря в водопользование на нужды обороны Freepik

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Власти России предоставили керченскому войсковому соединению № 6942 часть Азовского моря для использования в качестве обороны государства. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, документ разместили на сайте правовой информации.

Исходя из распоряжения, часть акватории Азовского моря передали военнослужащим в обособленное пользование на следующие 20 лет. Теперь невоенным лицам проникать на эту территорию нельзя.

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«Для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — сказано в пояснительной записке к документу.

Еще в июле прошлого года в Минобороны Украины заявили, что будут рассматривать суда, идущие в акваторию Черного моря к российским портам, как перевозящие военные грузы. Украинская сторона запретила судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива из-за вероятной опасности.