Занимавшийся обманом россиян и украинцев call-центр накрыли в Бердянске

Российские военные накрыли в освобожденном Бердянске сеть call-центров, в которой работали мошенники. Они обманывали украинцев и россиян на миллионы рублей.

Как сообщил телеканал «Звезда», эти люди вводили в заблуждение обычных граждан, получали доступ к счетам и кредитных картам жертв.

Главной целью преступников были пенсионеры. Мошенники звонили в основном в Россию. В их офисе — много компьютеров, гарнитура, а также на стене знак доллара и надпись «Нет ничего невозможного». Там нашли некоторые данные работавших людей. В основном это была молодежь 1997–2003 годов рождения.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Главной целью, по словам президента РФ Владимира Путина, являются денацификация и денационализация Украины.