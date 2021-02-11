Бывший премьер предрек Украине развал в случае наступления на Донбасс

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем видеоблоге «Закрытая тема» предрек стране развал в случае, если киевские власти отдадут своей армии приказ о наступлении на Донбасс, написало РИА ФАН.

По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 29 боеприпасов. Огонь прогремел в окрестностях поселка шахты имени Гагарина, а также в районе поселка Жабуньки.

Как считает Азаров, киевские власти намеренно провоцируют конфликт на линии фронта. Это делается, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем.

«Это было ожидаемо, поскольку киевские власти не могут навести даже элементарный порядок в экономике, социальной сфере и так далее. Это вынуждает американских кураторов Украины закрывать телеканалы, вводить жесткую цензуру и обострять ситуацию на линии соприкосновения», — подчеркнул экс-премьер.

Он заметил, что подобная тактика может привести лишь к окончательному развалу Украины. Эксперт заключил, что все политические силы страны, выступающие за силовое решение конфликта, являются врагами государства.