Армия 17 января 2023, 15:47 Бывший командующий Сухопутными войсками Болдырев ответил на критику Кадырова Генерал Болдырев назвал пустыми словами заявления Кадырова о генерале Лапине РИА «Новости»

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Критиковать командующего группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции могут только министр обороны и президент России. Такое заявление в беседе с РБК сделал бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев, комментируя критику в свой адрес и генерал-полковника Александра Лапина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», — подчеркнул Болдырев.

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Отдельно генерал отметил, что заявления Кадырова про его понижение в должности и переводе из Северо-Кавказского округа из-за некачественной работы не соответствуют действительности.

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«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом», — пояснил Болдырев.

Генерал подчеркнул, что Кадыров в своем заявлении не вспомнил операцию по принуждении Грузии к миру в 2008 году. От дальнейшей дискуссии с главой российского региона Болдырев отказался.

Глава Чечни в ходе интервью отреагировал на слова бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева, назвавшего его гражданским, который не имеет права критически высказываться о генерал-полковнике Александре Лапине. Руководитель региона напомнил, что он сам является генералом Росгвардии и готов представить результаты своей работы.