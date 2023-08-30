Армия 30 августа 2023, 12:06 Бывший агент ЦРУ разрушил планы Украины по захвату Крыма при поддержке НАТО Экс-агент ЦРУ Джонсон: прямое вмешательство НАТО не поможет захватить Крым РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не смогут вернуть Крымский полуостров в состав республики даже в случае вступления стран НАТО в прямой конфликт с Россией. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его (Крым — прим. ред.) не захватили», — подчеркнул Джонсон.

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Он обратил внимание, что полуостров имеет огромное значение для российского руководства. Поэтому любые угрозы в его сторону и попытки захвата будут рассматриваться как реальные.

Экс-аналитик ЦРУ также отметил, что мощные системы ПВО России не позволят ВСУ нанести удары по полуострову даже с помощью современного западного оружия, как, например, HIMARS.

Ранее Forbes сообщил, что украинские власти просят у США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. С помощью этого оружия киевский режим планирует достичь «одну из главных целей» — вернуть Крым.