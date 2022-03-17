Бывшие узники тюрьмы «Айдара» рассказали, что пережили

Отсидевшие в нелегальной тюрьме батальона «Айдар»* в селе Половинкино впервые посетили место своего заключения. Они дали показания Министерству государственной безопасности Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР).

База батальона «Айдар»* с тайной тюрьмой находилась здании бывшего колбасного завода около села Половинкино в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

В коптильне цеха сделали тюрьму для ополченцев ЛНР и сочувствующих им. Местные рассказали, что в тюрьму сажали случайных людей, а также предпринимателей. У последних айдаровцы* вымогали деньги.

Один из отсидевших — бывший в ополчении Иван Маслов. Он вспомнил, что спал на золе, оставшейся от коптилен. В туалет тоже вынуждены были ходить прямо в камере. Часто ополченцев водили в пыточную комнату.

«Спрашивали, где ваши россияне, где ваши чеченцы, где танки», — заявил Маслов.

По его словам, он готов был воевать за свою родину.

* Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.