Армия 22 ноября 2023, 07:45 Бывшие украинские военные начали сражаться против ВСУ РИА «Новости»: первая группа из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание РИА «Новости»

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Первая группа из бывших военнослужащих украинской армии отправилась на боевое задание в составе батальона имени Богдана Хмельницкого в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным «Кирик».

«Первая группа уже отправилась на задание. Мы едем за ними следом, встретимся уже на фронте», — сказал он.

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Боец отметил, что все военные в батальоне сделали свой правильный выбор и выбрали нужную сторону.

«В первый раз ехать на линию соприкосновения чуть страшно, но уверен, что все будет нормально. У нас постепенно пополняется вооружение, появились пулеметчики. Мы прошли обучение медицине в стрессовых условиях, неплохо все получается», — добавил военнослужащий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что многие бойцы ВСУ сдаются в плен, понимая бессмысленность попыток прорвать выстроенную оборону.