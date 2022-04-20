Бывшие участники теробороны Украины рассекретили локацию ВСУ и сдались в плен

Росгвардейцы взяли в плен трех бывших участников территориальной обороны Украины и выведали у них информацию о местоположении ВСУ. Об этом сообщили представители российского ведомства.

Сторонники ВСУ сдались в плен в Херсонской области. Также они рассказали о том, где находится тайный склад оружия украинской армии.

«В ходе специальных мероприятий в Херсонской области росгвардейцы выявили троих бывших участников территориальной обороны. Они выразили готовность к сотрудничеству и указали тайник, в котором находились три автомата АК-74, 20 магазинов, три гранаты РГД-5 и более 800 патронов», — сказали представители Росгвардии.

Все найденное оружие изъяли и уничтожили безопасным образом.

О судьбе сдавшихся в плен бывших участников теробороны Украины пока не сообщается. Ранее российские власти гарантировали человеческое отношение всем украинским солдатам, которые сложат оружие перед Вооруженными силами РФ.