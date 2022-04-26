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    26 апреля 2022, 13:33

    Брошенную ВСУ базу хранения боевой техники взяли под контроль российские войска

    Минобороны показало на видео брошенную ВСУ базу хранения боевой техники

    Анатолий Минкин

    Российские войска взяли под контроль базу хранения и ремонта боевой техники, брошенную украинскими военными. Видео с места опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

    На опубликованных кадрах видно, что на месте находится большое количество бронированных машин, танков. Внутри помещения находятся станки и брошенные боеприпасы.

    Начальник автомобильной службы сообщил, что на этом месте техники ремонтировали боевую технику украинских вооруженных сил.

    «Техника нами захвачена и находится в нашем распоряжении. Здесь различные наименования техники, всего около 100 единиц. Это „Тунгуска“, „Шилка“, радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники», — заявил военный.

    Подразделения ВСУ оставили все вооружение, боеприпасы и даже документы к оборудованию во время отступления.

    Среди найденной техники большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасов, а также запасные части к радиолокационным станциям.