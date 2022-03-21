Бросали технику. Минобороны РФ показало захваченное десантниками вооружение ВСУ

Министерство обороны РФ показало на видео захваченное российскими десантниками вооружение ВСУ в одном из пригородов Киева. По данным ведомства, украинские националисты при отступлении бросили полностью исправную технику.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — рассказали в Теlеgrаm-канале министерства.

Вооружение ВСУ, изъятое ВДВ РФ, передадут бойцам Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Народная милиция ДНР показала удар артиллерийского дивизиона «Корса» по укрепленным районам украинских националистов. На кадрах видно, как машины артиллерийского дивизиона занимают позиции и открывают огонь. После завершения обстрела артиллерия покидает заданные точки.

По мнению директора музея войск ПВО, историка Юрия Кнутова, украинские военнослужащие начнут сдаваться российским войскам в ближайшие дни, после разделения основной группировки ВСУ.