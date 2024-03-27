Армия 27 марта 2024, 08:51 Броню натовской техники ВСУ успешно пробивали ракетами «Инвар-М/М1» РИА «Новости»: танковые ракеты ВС России пробивали любую технику ВСУ РИА «Новости»

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Российские танки оснастили комплексом управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1», которая способна пробить любую броню. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции», — сказал он.

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Комплексом «Рефлекс-М» оснастили российские танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-72Б3М и Т-90М. Собеседник агентства заявил, что преимущество применяемой ими ракеты «Инвар-М/М1» — в тандемной кумулятивной боевой части. Благодаря ей средняя бронепробиваемость для этих снарядов составила около 800 миллиметров. В некоторых случаях боекомплект бронетехники Вооруженных сил Украины детонировал после первого же попадания российской ракеты.

На Херсонском направлении западную бронетехнику уничтожали ударами Т-72Б3. Российские военные заявили, что их танки по многим характеристикам лучше Abrams и Leopard.