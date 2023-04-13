Армия 13 апреля 2023, 11:25 Бронежилеты, способные выдержать попадание пуль Б-32, начали выпускать на заводе в Туле Завод «Октава» запустил выпуск бронежилетов, способных выдержать попадание пуль Б-32 РИА «Новости»

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Производство бронежилетов «Оберег», которые способны выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32, запустили на тульском заводе «Октава», сообщил ТАСС. По словам гендиректора предприятия Павла Павленко, пробную партию продукции уже направили в зону спецоперации.

Павленко отметил, что у завода есть швейное производство, но самое главное — специалисты. Это позволило «Октаве» в инициативном порядке создать бронежилет «Оберег». Путь от абсолютно сырого изделия до конечного продукта занял шесть месяцев.

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«Было много тестовых отстрелов, консультаций со спецслужбами и просто участниками СВО — до готового, на которое получены сертификаты», — сказал гендиректор предприятия.

Бронежилет весит 9,1 килограмма. У него есть дополнительная плечевая защита, защита шеи и паха. Кроме того, его оснастили ручкой для переноски раненых. Павленко отметил, что завод способен производить до одной тысячи бронежилетов в месяц.