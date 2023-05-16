Армия 16 мая 2023, 07:47 Бронеавтомобиль «Феникс» презентуют на форуме «Армия-2023» Импортозамещенную версию бронеавтомобиля «Тайфун» покажут на форуме «Армия-2023» Пресс-служба Минобороны

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Импортозамещенную версию бронеавтомобиля «Тайфун-К53949», получившую название «Феникс», планируют представить на форуме «Армия-2023». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе разработчика АО «Ремдизель».

По словам представителя компании, корпус машины адаптировали к серийному шасси. Это позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства. Он пояснил, что раньше для версии «Тайфун-К» изготавливали специальное шасси, изменили конструкцию в целях оснащения армии простой и качественной техникой в короткие сроки.

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«„Тайфун-К“ модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой, полученной благодаря комбинированной броне, а также обтекаемой конструкции корпуса и съемным противоминным поддонам», — дополнил собеседник агентства.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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