Бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием создали в России

Броневик на базе шасси «Тайфун» для сопровождения перевозки ядерного оружия был создан российскими конструкторами. Машина уже прошла испытания и готова к поступлению в армию.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного конструктора предприятия-разработчика «Ремдизель» Игоря Зараховича, бронеавтомобиль предназначен для 12-го Главного управления Минобороны России.

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«Нужно добавить, что шасси 4386 — наиболее российская машина семейства. Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам», — отметил Захарович.

Он подчеркнул, что для российских военных стоимость броневика будет снижена на 30% за счет замены подвески и упрощения систем.

В планах «Ремдизеля» создание гражданской версии «Тайфуна» для работы в экстремальных климатических условиях.

Над созданием «Тайфунов» работали специалисты более 120 российских предприятий.

Впервые эту машину показали публике в 2014 году на параде Победы в Москве.