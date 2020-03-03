Бронеавтомобиль для полиции создадут в России

На международном рынке скоро появится российская бронемашина для полиции. Государственные испытания начнутся уже в мае 2020 года.

Новую технику, которую разрабатывают по заказу Минобороны РФ, покажут на форуме «Армия-2020». Выставка состоится в августе в подмосковной Кубинке.

«Мы к «Армии-2020» в инициативном порядке делаем новую машину — она больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название — «Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины «Атлет». По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения», — рассказал РИА «Новости» гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

Инженеры сейчас работают над созданием нового поколения бронированных машин «Атлет». Это будет вездеход 4×4. Технику смогут использовать как полицейские, так и военные. Основная функция этой машины — перевозка людей. Поможет «Атлет» и с ценными грузами, которые нужно доставить в целости и сохранности. Эта машина — отличный буксир.

«Атлет» может перевозить около 1600 килограммов грузов, обстрелы и мины машине нипочем. В одном таком автомобиле могут разместиться до восьми полностью вооруженных людей. Специально для их безопасности внутри установят специальные антитравматические кресла. «Атлет» по многим параметрам превосходит бронеавтомобиль «Тигр».