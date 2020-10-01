Британцы заявили о максимальной боеспособности России со времен холодной войны

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) высоко оценил боеготовность Вооруженных сил РФ. По мнению британцев, Россия находится в своей лучшей форме со времен холодной войны.

Об этом говорится в докладе «Модернизация российских вооруженных сил: оценка». Исследователи заявили, что российская армия благодаря десятилетиям реформ и инвестиций в нее теперь серьезна оснащена и профессиональна.

Британцы отметили успехи РФ в модернизации воздушно-космических сил и ядерного потенциала. По их мнению, у российских сухопутных войск высокий уровень боеготовности. Также предприняты серьезные усилия для обновления состава кораблей военно-морского флота.

«Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — заявили авторы доклада.

Они считают, что модернизация ВС России началась после конфликта в Южной Осетии. Он произошел в 2008 году.

Ранее стало известно, что первый опытный образец новейшего вертолета «Минога» создадут в России к 2026 году. Борт должен поступить на вооружение военных ВМФ.