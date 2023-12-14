Армия 14 декабря 2023, 09:06 Британцы объявили о разработке новейшего истребителя-невидимки к 2035 году Япония, Великобритания и Италия подписали соглашение о создании истребителя Unsplash

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К 2035 году на Западе выпустят новейший истребитель-невидимку с мощным радаром. Соглашение о работе над ним подписали Великобритания, Италия и Япония, сообщило британское правительство.

«Мы принимаем важные решения совместно и в короткие сроки, работая с нашими близкими партнерами Италией и Японией, а также с нашей впечатляющей оборонной промышленностью, чтобы создать выдающийся самолет», — объявил министр обороны Грант Шаппс.

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Соглашение подписали в Токио на встрече главы Минобороны Великобритании с коллегами из Японии Минору Кихарой ​​и Италии Гвидо Крозетто спустя год после запуска Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Совместный этап разработки начнется в 2025 году.

Специалистам поручили за 10 лет создать инновационный истребитель-невидимку со сверхзвуковыми возможностями. Его оснастят мощным радаром, который сможет предоставить в 10 000 раз больше данных, чем существующие системы. С британской стороны к проекту присоединятся такие крупные компании, как BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK и MBDA UK.

В России в 2024 году военные получат беспилотный истребитель-невидимку С-70 «Охотник». Он станет напарником Су-57 последнего поколения.