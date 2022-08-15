Британский самолет-разведчик нарушил границу России

Британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 Военно-воздушных сил Великобритании нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве заявили, что неизвестную воздушную цель над Баренцевом морем обнаружили дежурные силы ПВО. Для пресечения попытки нарушения государственной границы в небо подняли истребитель МиГ-31бм.

Экипаж военного самолета установил, что нарушитель — самолет-разведчик Военно-воздушных сил Великобритании.

«Воздушная цель нарушила Государственную границу России в районе мыса Святой Нос», — говорится в сообщении Минобороны

Благодаря действиям экипажа самолета МиГ-31бм, нарушителя выдворили за пределы территории России.

С 1 августа военные самолеты Германии, Италии и Венгрии приступили к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии в рамках обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

В состав миссии вошли базирующиеся на военной базе в Литве венгерские истребители JAS-39, итальянские Fighters, размещенные в Польше и германские военные самолеты, находящиеся на территории Эстонии.