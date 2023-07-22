Армия 22 июля 2023, 09:17 Британский полковник Кемп рассказал о единственном способе контрнаступления для Украины The Telegraph: единственным вариантом контрнаступления для ВСУ стали лобовые атаки РИА «Новости»

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Полковник армии Великобритании Ричард Кемп назвал единственный оставшийся вариант контрнаступления для ВСУ. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По словам военного, российские силы продолжают возводить обширные рубежи и не планируют отступать. Эту ситуацию Кемп сравнил с перегруппировками ВС РФ в Херсонской и Харьковской областях в 2022 году. Полковник назвал такую тактику «маневром для обмена пространства на время».

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«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — объяснил Кемп.

Подобное положение делает ВСУ уязвимыми для изменений в мнении Запада, указал британский военный. При этом обещанные украинским войскам истребители F-16 не могут конкурировать с авиацией России. Поэтому солдатам ВСУ остается применять только лобовые атаки, заключил полковник.

Ранее авиация группировки войск «Восток» поразила более 10 мест скопления украинских сил на Запорожском направлении. Удары нанесли по украинским подразделениям, находящимся в районах Пятихатки, Работина и Приютного.