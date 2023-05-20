Армия 20 мая 2023, 07:55 Британский институт спрогнозировал большие проблемы Украине от армии России Британский институт RUSI: ВС РФ совершенствуются, создавая серьезные проблемы для Украины РИА «Новости»

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Российская армия адаптируется и совершенствует свои навыки в ходе боевых действий, создавая серьезные проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Доклад на своем сайте опубликовал Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании.

По мнению английских специалистов, значительно выросло качество работы артиллерии и средств радио-электронной борьбы, а российские системы противовоздушной обороны практически полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM. В институте отметили инженерные войска. По мнению аналитиков, возведенные ими заграждения, укрепления, противотанковые рвы и минные поля представляют серьезную угрозу при проведении наступательных операций.

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«Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны», — указано в докладе.

Российские военные изменили тактику ведения боя в зоне проведения специальной военной операции, начав чаще атаковать позиции украинских сил авиабомбами и управляемыми боеприпасами.