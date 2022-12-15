Армия 15 декабря 2022, 07:44 Британские журналисты назвали загрузку российской баллистической ракеты «Ярс» сигналом для Запада Daily Mail: загрузкой ракеты «Ярс» в шахту Россия подала Западу сигнал

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Военнослужащие Козельского ракетного соединения загрузили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» в шахтную пусковую установку. Британское издание Daily Mail увидело в этих учениях предупреждение Западу.

«Учения были направлены на то, чтобы послать сигнал Западу, чтобы и Великобритания, и США находились в пределах досягаемости», — сказал автор статьи.

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По его словам, это ясно дал понять командир дивизии полковник Алексей Соколов и другие участники учений в Калужской области, которые показало Минобороны России. На видео межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» при помощи специальной транспортно-заряжающей установки загрузили в пусковую шахту. Козельское ракетное соединение справилось с задачей за несколько часов.

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Британский журналист предупредил, что «Ярс» опасен для стран Запада. Дальность полета этой баллистической ракеты достигает 7500 миль (4660 километров), установку зарядили к юго-западу от Москвы. В Великобритании назвали прошедшие учения презентацией новой ядерной угрозы.