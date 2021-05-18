Британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского городка

В эстонском городе Тапа произошла потасовка между британскими военными и местными жителями. Поводом послужило общение солдат с девушкой, сообщил изданию Virumaa Teataja глава патрульной службы Тауно Лемпу.

В Тапе находится военная база НАТО с международным батальоном из 1,2 тысячи солдат и офицеров. Батальон возглавляет Великобритания. Также в нем проходят службу военные из Дании и Франции.

По словам Лемпу, инцидент с участием британцев произошел вечером 15 мая. В закусочной вспыхнула драка между двумя компаниями. Британские солдаты стали общаться с одной женщиной, что, добавил Лемпу, было неприемлемо для местных мужчин.

К приезду полиции ситуация уже успокоилась. Стороны не имели претензий друг к другу. Также никто не сообщал о травмах.

Инцидент с дракой расследуется, сообщили изданию в батальоне сил НАТО. От дальнейших комментариев там отказались.

Эстония входит в НАТО с 2004 года. Батальон Североатлантического альянса находится в военном городке Тапа с 2017 года.