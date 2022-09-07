Британские СМИ признали полную боеготовность российской армии по реакции Путина на учениях «Восток-2022» | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 22:00)

Британские СМИ признали полную боеготовность российской армии по реакции Путина на учениях «Восток-2022»

The Mirror: кадры с Путиным с учений «Восток-2022» говорят о полной боеготовности армии РФ

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Реакция президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова со стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» доказывает, что российские войска находятся в полной боевой готовности. Такое мнение выразила журналистка британской газеты The Mirror, анализируя кадры с учений.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео из наблюдательного пункта на полигоне, где проходят учения. На кадрах видно, как Путин и Шойгу улыбаются, слушая доклад Евкурова.

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«Путин на учениях „Восток-2022“ дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине», — заключила британская журналистка.

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Стратегические учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября на Дальнем Востоке. Владимир Путин и Сергей Шойгу присутствовали на командном пункте и наблюдали за ходом учений.

Сергей Шойгу

Владимир Путин

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