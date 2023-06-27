Эксклюзив 27 июня 2023, 12:27 Британские истребители снова отправили восвояси. Провокацию над Черным морем устроили для проверки ВКС России Политолог Колчин: истребители Великобритании устроили новую провокацию над Черным морем Публичное достояние

Читать 360tv в

Российские истребители перехватили у границы над Черным морем самолет RC-135 и два истребителя «Тайфун» из Великобритании. Политолог Петр Колчин заявил «360», что эту провокацию могли устроить с целью разведки или чтобы проверить готовность Воздушно-космических сил России противостоять угрозам.

«Британия уже не в первый раз создает провокационные инциденты на наших границах в Черноморском регионе. И каждый из этих инцидентов оперативно разрешается нашими ВКС», — сказал он.

Реклама

Похожий случай произошел несколько лет назад. Петр Колчин заявил, что в этот раз пролет ВВС Великобритании носил очевидно провокационный характер, ведь разведчик и истребители пытались проникнуть в воздушное пространство России. Их оперативно перехватили и вынудили развернуться.

«В данном контексте целью подобных вылазок может быть как разведка, так и оценка потенциала Военно-воздушных сил России. Но раз за разом британцам приходится убираться восвояси, отмечая профессионализм наших летчиков и их эффективность», — сказал политолог.

Приближающиеся к государственной границе объекта заметили 26 июня. По информации Минобороны России, над Черным морем пролетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун». Заметив приближение Су-27, ни развернулись. Представитель ВВС Великобритании высоко оценил профессионализм российских пилотов. По его словам, они действовали при перехвате безопасно и профессионально.