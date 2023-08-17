Армия 17 августа 2023, 11:14 Бортовой бронепикап, сконструированный в Нижнем Новгороде, представили на форуме «Армия-2023»

Читать 360tv в

Бортовой пикап с тентом и бронезащитой, разработанный в Нижнем Новгороде, представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на холдинг «Швабе».

По словам заместителя гендиректора «Швабе» Льва Борисова, пикап предназначен для перевозки любых грузов весом до 500 килограммов. Кабина машины покрыта внешней броней, в салоне могут разместиться водитель и один пассажир.

Реклама

Отмечается, что бронепикап подойдет для потребностей силовых структур и гражданского населения.