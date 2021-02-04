facebook_pixel
    04 февраля 2021, 17:20

    Борьбу за русскую Арктику назвали возможной причиной Третьей мировой войны

    Алена Макаренко

    Запад ожесточенно борется за русскую Арктику, поэтому может начаться Третья мировая война. Так считает военный обозреватель Виктор Баранец, сообщило РИА ФАН.
    Борьбу за русскую Арктику назвали возможной причиной Третьей мировой войны

    «Мы видим, как начинается борьба за Северный морской путь и порядок прохода по нему», — заявил он.

    Россия утверждает, что данный маршрут полностью принадлежит ей, так как полностью пролегает в территориальных водах. Соответственно, другие страны обязаны соблюдать правила международного судоходства при пользовании маршрутом и запрашивать у РФ разрешение на проход своих кораблей. Также от всех желающих пройти по Северному морскому пути требуется нанимать лоцманов и оплачивать ущерб, нанесенный экологии страны из-за «помоев, которые сливаются в море».

    «А теперь слушайте американскую позицию: „А идите-ка вы все к черту!“ Ее еще в прошлом году озвучил начальник береговой охраны США. „Как ходили, никого не спрашивая, так и будем ходить, потому что Северный морской путь — это общемировое достояние! И никакую Москву мы ни о чем спрашивать не будем!“» — напомнил Баранец.

    А еще американцы посадили множество самолетов на Аляске, чтобы прикрывать свои корабли на этом маршруте.

    Баранец похвалил «дальновидный российский Генеральный штаб», который предвидел такое развитие событий и готовился к борьбе с США и их «подгавкивателями» — Швецией и Канадой.

    «И если когда-нибудь случится новая мировая война, то одной из ее причин может послужить как раз ожесточенная борьба за обладание этим стратегически важным маршрутом и Арктикой в целом», — не сомневается военный обозреватель.

    Россия уже многое сделала в этом направлении: реанимированы аэродромы, обустроено несколько десятов баз, созданы пограничные заставы. Россия обзавелась специальными арктическими патронами, вертолетами и кораблями.