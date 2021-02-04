Борьбу за русскую Арктику назвали возможной причиной Третьей мировой войны

«Мы видим, как начинается борьба за Северный морской путь и порядок прохода по нему», — заявил он.

Россия утверждает, что данный маршрут полностью принадлежит ей, так как полностью пролегает в территориальных водах. Соответственно, другие страны обязаны соблюдать правила международного судоходства при пользовании маршрутом и запрашивать у РФ разрешение на проход своих кораблей. Также от всех желающих пройти по Северному морскому пути требуется нанимать лоцманов и оплачивать ущерб, нанесенный экологии страны из-за «помоев, которые сливаются в море».

«А теперь слушайте американскую позицию: „А идите-ка вы все к черту!“ Ее еще в прошлом году озвучил начальник береговой охраны США. „Как ходили, никого не спрашивая, так и будем ходить, потому что Северный морской путь — это общемировое достояние! И никакую Москву мы ни о чем спрашивать не будем!“» — напомнил Баранец.

А еще американцы посадили множество самолетов на Аляске, чтобы прикрывать свои корабли на этом маршруте.

Баранец похвалил «дальновидный российский Генеральный штаб», который предвидел такое развитие событий и готовился к борьбе с США и их «подгавкивателями» — Швецией и Канадой.

«И если когда-нибудь случится новая мировая война, то одной из ее причин может послужить как раз ожесточенная борьба за обладание этим стратегически важным маршрутом и Арктикой в целом», — не сомневается военный обозреватель.

Россия уже многое сделала в этом направлении: реанимированы аэродромы, обустроено несколько десятов баз, созданы пограничные заставы. Россия обзавелась специальными арктическими патронами, вертолетами и кораблями.