Бомбардировщики ВКС России патрулировали небо над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ 10 ноября выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня, 10 ноября, два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Белоруссия», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Во время полета Ту-22м3 отработали взаимодействие с наземными пунктами управления Вооруженных сил России и Белоруссии.

Российские бомбардировщики приняли участие в проверке действий боевых расчетов, которые выполняли задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

«Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи выполнены полностью», — добавили ведомстве.

Ту-22м3 уже вернулись в Россию, на аэродром базирования. Как добавили в Минобороны Белоруссии, с сегодняшнего дня российские и белорусские самолеты будут регулярно проводить совместные полеты вдоль белорусской границы.

В последние дни обострилась ситуация на белорусско-польской границе, где скопились сотни мигрантов. Белоруссия и Польша обвиняют друг друга в образовавшемся кризисе.