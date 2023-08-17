Армия 17 августа 2023, 11:31 Бомбардировщики Ту-95 сделают вдвое сильнее Замминистра Бочаров: боевую мощность Ту-95 в 2023 году увеличат в 2 раза РИА «Новости»

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Высокая оснащенность ПАО «ОДК-Кузнецов» позволит в 2023 году выполнить гособоронзаказ, нарастить боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 и выпустить модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М. Замглавы Минпромторга России Олег Бочаров сказал об этом во время посещения завода в Самаре, сообщил ТАСС.

«В этом году по программе Ту-95 благодаря „Кузнецову“ будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — сказал он.

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Замминистра анонсировал выпуск новых самолетов Ту-160М и отечественных двигателей НК-32 второй серии. Олег Бочаров заявил, что высокая технологическая оснащенность предприятия даст возможность выполнить практически весь гособоронзаказ.

Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95 задействовали в проведении спецоперации на Украине. Они поразили военные объекты в Кривом Роге, Кременчуге, Николаевской и других областях. Снаряды запускали в том числе из района Каспийского моря.