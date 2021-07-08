Бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели пуски ракет в Арктике

Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС успешно постреляли крылатыми ракетами по полигону в Арктике. Пуски прошли в рамках летно-тактических учений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Боевые машины прибыли на место пусков ракет из Саратовской области. Они пролетели четыре тысячи километров. В ведомстве добавили, что на полигоне в Иркутской области экипажи Ту-95МС амурского соединения дальней авиации во время шестичасового полета потренировались в стрельбе из кормовых пушек.

В этих учениях участвуют подразделения дальней авиации из Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областей. Ими руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Они завершатся 9 июля.

Ранее в Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток. Они отработали спасение самолетов и машин от удара условного противника и провели условные пуски крылатых ракет. Молодые летчики отработали взаимодействие с группой руководства во время полетов при ограниченной видимости.