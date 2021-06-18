Бомбардировщики Су-34 нанесли удары под Воронежем во время учений

В Воронежской области 10 бомбардировщиков Су-34 провели обучение, во время которого нанесли удары по «противникам». Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В летно-тактическом учении задействованы более 200 человек летного и инженерно-технического состава, а также более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34», — процитировал «Интерфакс» слова представителя ведомства.

По данным военных, в качестве авиационных средств поражения применялись ракеты С-13 класса «воздух-поверхность», управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73, а также 30-милиметровые авиационные пушки ГШ-30-1.

В рамках обучения Су-34 нанесли ракетно-бомбовые штурмовые удары по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой силы и техники противника. Было отработано подавление средств противовоздушной обороны условного противника с помощью бортового радиоэлектронного комплекса «Хибины».

В военных маневрах участвовал истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО, уточнили в пресс-службе.