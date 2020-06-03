Бомбардировщики B-1B Lancer США назвали «серьезной проблемой» для российского флота

США отработали запуск противокорабельных ракет с бомбардировщиков B-1B Lancer в Черном море. Теперь американские СМИ пишут, что у российского флота появилась серьезная проблема.

Сайт The Drive сообщил, что B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения кораблей противника.

Издание отметило, что эти бомбардировщики смогут поддержать «непредвиденные обстоятельства», которые могут возникнуть в Европе или на Черном море. По мнению авторов, B-1B Lancer могут представлять серьезную проблему для российского флота, причем Кремль об этом знает.

Журналисты отметили, что в случае конфликта Черное море превратится в тир с участием противолодочных ракет. В то же время они подчеркнули, что у России есть преимущество в начале потенциального конфликта, ведь страны без выхода к Черному морю не могут там находиться больше 21 дня, а единственный путь в эту зону лежит через турецкие проливы.

Два B-1B Lancer совершили полет над Черным морем на прошлой неделе, их сопровождали истребители нескольких стран, в том числе Украины.