По данным издания, бомбардировщик нашли на глубине около ста метров. Этот двухмоторный самолет был основным у советских войск в годы Великой Отечественной войны.

К работам привлекли водолазов глубоководного отряда Черноморского флота, а также специалистов экспедиции подводных работ особого назначения. Отмечается, что воздушное судно передадут в музей после завершения экспедиции.