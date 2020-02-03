    03 февраля 2020, 01:51

    Бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» совершил первый полет

    Кирилл Фролов

    Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М («Белый лебедь») впервые поднялся в воздух. Испытательный полет прошел на аэродроме Казанского авиационного завода, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Туполева».
    Бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» совершил первый полет

    Во время испытаний конструкторы проверили обновленные системы и оборудование, установленное при глубокой модернизации самолета.

    Полет прошел штатно, системы и оборудование отработали без сбоев, сообщил экипаж воздушного судна. В воздухе бомбардировщик провел 34 минуты, его системы тестировали на высоте 1500 метров.

    Самолет разработали на базе Ту-160, который находится на вооружении с 1987 года. В ноябре 2019 года первый образец модернизированного бомбардировщика передали на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода.

    В войска первые Ту-160М должны поступить в 2021 году. В Минобороны отмечали, что самолет можно будет вооружить перспективными крылатыми ракетами и бомбами.

    Государство выделило на закупку 15 новых бомбардировщиков 160 миллиардов рублей.