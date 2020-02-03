Бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» совершил первый полет

Во время испытаний конструкторы проверили обновленные системы и оборудование, установленное при глубокой модернизации самолета.

Полет прошел штатно, системы и оборудование отработали без сбоев, сообщил экипаж воздушного судна. В воздухе бомбардировщик провел 34 минуты, его системы тестировали на высоте 1500 метров.

Самолет разработали на базе Ту-160, который находится на вооружении с 1987 года. В ноябре 2019 года первый образец модернизированного бомбардировщика передали на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода.

В войска первые Ту-160М должны поступить в 2021 году. В Минобороны отмечали, что самолет можно будет вооружить перспективными крылатыми ракетами и бомбами.

Государство выделило на закупку 15 новых бомбардировщиков 160 миллиардов рублей.