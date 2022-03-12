Российские военные доставили более 100 тонн гуманитарной помощи в села Веселое и Липцы Харьковской области. После атак со стороны украинских нацистов в освобожденных населенных пунктах только Россия обеспечивает людей продуктами и медикаментами, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Россия каждый день отправляет колонны с гуманитарной помощью для жителей освобожденных от нацистов территорий Украины. После атак со стороны бандеровцев в населенных пунктах не работает практически вся инфраструктура.

В приграничном селе Веселом людям даже негде купить продукты. Магазины или разграблены, или закрыты, как и аптеки. В соседнем селе Липцы похожая обстановка.

Люди выстроились в очередь сразу, как только машины с гумпомощью заехали на центральную улицу. В Липцы на этой неделе уже доставляли продукты и лекарства, но они быстро заканчиваются.

«Большое спасибо всем жителям России, каждому отдельно. Благодарю всех. Кланяюсь в ноги. Просто большая-большая помощь и радость, что нас кто-то поддерживает, понимаете», — сказала одна из местных жительниц.

Россия доставила на Украину уже более 1600 тонн гуманитарной помощи.