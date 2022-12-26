Армия 26 декабря 2022, 00:55 Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в спецоперации на Украине Командующий Кобылаш: большинство экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе СВО Пресс-служба Минобороны

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В ходе спецоперации на Украине большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции», — сказал Кобылаш.

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По его словам, впервые боевой опыт получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава. Это командующий дальней авиацией назвал очень важным.

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Кобылаш отметил, что результаты, которые продемонстрировали российские летные составы при решении задач спецоперации, — «это вершина огромной, сложной и многоплановой работы, которую проделывает весь коллектив дальней авиации». Он добавил, что экипажи трудятся с полной самоотдачей, проявляя лучшие человеческие качества и высокое профессиональное мастерство.

Ранее Минобороны России показало боевую работу экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации. В ведомстве обратили внимание на превосходство самолетов в воздухе. Летчики выполняют боевые задания в любое время суток и любых метеорологических условиях.