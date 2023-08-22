22 августа 2023, 08:39
Болгария запланировала передать Украине бронетехнику советского образца
«Укринформ»: министр обороны Болгарии заявил о передаче Киеву советской техники
Болгария передаст Украине советскую бронетехнику. Это произойдет после ратификации парламентом соответствующего соглашения, заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».
Тагарев объявил о передаче техники после совместного пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.
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«Болгария в начале октября начнет передачу Украине бронетехники советского образца. Соглашение о передаче около 100 единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии», — отметил Тагарев.
Он добавил, что страна поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Резников в свою очередь указал, что болгарская сторона поможет подготовить военнослужащих ВСУ.
Ранее Украина запросила у США ракеты JASSM для применения истребителей F-16. По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, ВСУ хотят с помощью них взять под свой контроль Крым.
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