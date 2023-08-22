Армия 22 августа 2023, 08:39 Болгария запланировала передать Украине бронетехнику советского образца «Укринформ»: министр обороны Болгарии заявил о передаче Киеву советской техники Министерство обороны Украины

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Болгария передаст Украине советскую бронетехнику. Это произойдет после ратификации парламентом соответствующего соглашения, заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Тагарев объявил о передаче техники после совместного пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

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«Болгария в начале октября начнет передачу Украине бронетехники советского образца. Соглашение о передаче около 100 единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии», — отметил Тагарев.

Он добавил, что страна поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Резников в свою очередь указал, что болгарская сторона поможет подготовить военнослужащих ВСУ.

Ранее Украина запросила у США ракеты JASSM для применения истребителей F-16. По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, ВСУ хотят с помощью них взять под свой контроль Крым.