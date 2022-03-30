Более тысячи жителей Херсона получили гуманитарную помощь из России

Гуманитарную помощь от российских военнослужащих получили свыше тысячи жителей Херсона. Передача горожанам продуктов и товаров первой необходимости была организована российскими военными на площади у областной администрации.

«Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

На площади у областной администрации с самого утра организовали передачу продуктов и товаров первой необходимости.

Помощь от российских военных в первую очередь получали пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми. Всем пришедшим к областной администрации людям, помимо хлеба круп, сахара и консервов, также выдавали пастеризованное молоко и растительное масло. Детское питание и сладости передавалось семьям с маленькими детьми.

Российские военнослужащие регулярно доставляют и выдают жителям Херсона продуктовые наборы и товары первой необходимости во избежание гуманитарной катастрофы, отметили в российском оборонном ведомстве.

С начала марта Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов. Со 2 марта российские военные провели 684 акции по раздаче мирному населению продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарств.