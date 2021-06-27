Более тысячи военных приняли участие в учениях в Подмосковье

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа провели масштабные учения на подмосковном полигоне Головеньки. В маневрах приняли участие более тысячи человек, сообщил сайт Минобороны России.

Также в учениях задействовали более 350 единиц вооружения, военной и спецтехники. Танки провели стрельбу по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. Также постреляли по предполагаемому врагу на расстоянии до двух километров.

На учениях организовали специальную полосу из более 30 препятствий — «Тропа разведчика». Военные прошли ее в составе групп по 10 человек и по одному. Они перелезали через каменные стены, бегали по подвесным мостам и преодолевали заграждения из колючей проволоки.

В эти дни в Средиземном море проходят совместные учения авиации и флота России. В рамках этих маневров Минобороны РФ перебросило на сирийскую авиабазу Хмеймим два истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Российские самолеты уже подключились к учениям и провели несколько пусков ракет по условному противнику.