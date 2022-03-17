Более трех тысяч тонн гуманитарной помощи поступило из России на Украину

Из России на Украину доставили около 3,2 тысячи тонн гуманитарного груза. В Минобороны РФ уточнили, что со 2 марта провели уже 385 гуманитарных акций.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил на брифинге, что российская сторона создает на освобожденных территориях все необходимые условия для беспрепятственного доступа людей к гуманитарной помощи.

«Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 3 175 тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций», — уточнил он.

Только за минувшие сутки Россия провела 36 гуманитарных акций в Киевской, Харьковской и Черниговской областях, а также в ДНР и ЛНР. Мирному населению передали 181 тонну продуктов, средств гигиены и лекарств.

В Харьковской области и республиках Донбасса 17 марта идут 42 гуманитарных акции. Местным жителям передают 267 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

На территории РФ открыли более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают решить насущные вопросы в индивидуальном порядке. Людей перевозят к избранным местам проживания или в ПВР в том числе на комфортабельных автобусах. В пунктах размещения для них организовали горячее питание и медицинское обеспечение.

На пунктах сбора к отправке готово свыше 19,5 тысячи тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, которые собрали федеральные органы исполнительной власти, регионы, общественные организации и патриотические движения. Сбор гуманитарной помощи продолжат.