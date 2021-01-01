facebook_pixel
    01 января 2021, 12:01

    Более миллиона иностранных самолетов обнаружили у границ России в 2020 году

    Екатерина Шамина

    В 2020 году российские военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных самолетов, которые приближались к границам страны. Всего за год было обнаружено около миллиона иностранных воздушных судов.
    Более миллиона иностранных самолетов обнаружили у границ России в 2020 году

    Ежедневно на дежурство выходят более шести тысяч военнослужащих подразделений радиотехнических войск, рассказали РИА «Новости» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Они проверяют дежурные силы с помощью контрольных целей, отрабатывают действия при обнаружении условных нарушителей государственных границ и воздушного пространства.

    «Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями воздушно-космических сил», — добавили в Минобороны.

    Всего за год подразделения радиотехнических войск воздушно-космических сил России обнаружили и сопроводили более одного миллиона иностранных самолетов.