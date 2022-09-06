Более двух тысяч иностранных солдат приехали на военные учения «Восток-2022» | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 09:12)

Более двух тысяч иностранных солдат приехали на военные учения «Восток-2022»

Минобороны РФ: в учениях «Восток-2022» участвуют более 2 тысяч иностранных солдат

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Военная коалиция стратегических учений «Восток-2022» задействовала более двух тысяч иностранных военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России, передал ТАСС.

К учениям привлечены военные Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России.

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«В рамках стратегических командно-штабных учений „Восток-2022“ в составе коалиционной группировки войск совместные действия в рамках учений выполняют свыше двух тысяч военнослужащих воинских контингентов иностранных государств», — рассказали в министерстве.

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Также в дополнительных учениях примут участие оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

Ранее сообщалось, что в рамках начала учений «Восток-2022» фрегат «Маршал Шапошников» ликвидировал подлодку условного противника. Затем корабль обезвредил минное заграждение.

Минобороны РФ

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