Число приехавших в Россию с Украины и территорий ЛНР и ДНР превысило 860 тысяч. За сутки удалось переехать еще 15 тысячам человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Всего на территорию России через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Брянской областей и Республики Крым прибыли более 860 тысяч человек, в том числе более 161 тысячи детей», — рассказал источник.

Он уточнил, что в последние дни поток людей из Донбасса и с Украины сократился с 20 до 15 тысяч человек в сутки.

В силовых структурах добавили, что автомобильные колонны МЧС России доставили на Украину и в Донбасс свыше 10 тысяч тонн гуманитарных грузов с начала оказания гуманитарной помощи.

«Всего 149 колоннами МЧС России доставлено свыше 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, свыше 6,5 тысячи из них получили жители ДНР и ЛНР, почти четыре тысячи — Украины», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, помогать Украине и Донбассу будут на постоянной основе. Кроме МЧС к этому вопросу подключились Минобороны РФ и Росгвардия.