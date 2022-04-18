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    18 апреля 2022, 11:15

    Более 860 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса — СМИ

    ТАСС: более 860 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса

    Наза Салех Захи

    Число приехавших в Россию с Украины и территорий ЛНР и ДНР превысило 860 тысяч. За сутки удалось переехать еще 15 тысячам человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Более 860 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса — СМИ

    «Всего на территорию России через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Брянской областей и Республики Крым прибыли более 860 тысяч человек, в том числе более 161 тысячи детей», — рассказал источник.

    Он уточнил, что в последние дни поток людей из Донбасса и с Украины сократился с 20 до 15 тысяч человек в сутки.

    В силовых структурах добавили, что автомобильные колонны МЧС России доставили на Украину и в Донбасс свыше 10 тысяч тонн гуманитарных грузов с начала оказания гуманитарной помощи.

    «Всего 149 колоннами МЧС России доставлено свыше 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, свыше 6,5 тысячи из них получили жители ДНР и ЛНР, почти четыре тысячи — Украины», — сообщил собеседник агентства.

    По его словам, помогать Украине и Донбассу будут на постоянной основе. Кроме МЧС к этому вопросу подключились Минобороны РФ и Росгвардия.