Более 8 тысяч российских военных переболели COVID-19

К 18 июля в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 8049 человек (+71 за сутки). Среди гражданского персонала вирусом переболели 984 сотрудника.

При этом лечение продолжают 1201 военнослужащий, 247 курсантов и 103 гражданских сотрудника Минобороны.

Среди военных с положительным тестом на COVID-19 лечение проходят:

— в госпиталях Минобороны 877 человек,

— в изоляторах по месту службы 81 человек,

— в гражданских больницах 20 человек,

— изолированы на дому 223 человека.

Среди курсантов, подхвативших коронавирус, на лечение находятся:

— в госпиталях Минобороны 230 человек,

— в изоляторах по месту службы 10 человек,

— в гражданских больницах 2 человека,

— изолированы на дому 5 человек.

Среди гражданского персонала 23 человека лежат в госпиталях Минобороны, 25 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 55 изолированы на дому.

В течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом, отметили в Минобороны.