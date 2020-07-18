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    18 июля 2020, 23:13

    Более 8 тысяч российских военных переболели COVID-19

    Кирилл Фролов

    Свыше восьми тысяч российских военнослужащих вылечились от коронавируса, лечение продолжают порядка полутора тысяч. Об этом сообщили в Минобороны России.
    Более 8 тысяч российских военных переболели COVID-19

    К 18 июля в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 8049 человек (+71 за сутки). Среди гражданского персонала вирусом переболели 984 сотрудника.

    При этом лечение продолжают 1201 военнослужащий, 247 курсантов и 103 гражданских сотрудника Минобороны.

    Среди военных с положительным тестом на COVID-19 лечение проходят:

    — в госпиталях Минобороны 877 человек,

    — в изоляторах по месту службы 81 человек,

    — в гражданских больницах 20 человек,

    — изолированы на дому 223 человека.

    Среди курсантов, подхвативших коронавирус, на лечение находятся:

    — в госпиталях Минобороны 230 человек,

    — в изоляторах по месту службы 10 человек,

    — в гражданских больницах 2 человека,

    — изолированы на дому 5 человек.

    Среди гражданского персонала 23 человека лежат в госпиталях Минобороны, 25 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 55 изолированы на дому.

    В течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом, отметили в Минобороны.