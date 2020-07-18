Более 8 тысяч российских военных переболели COVID-19
К 18 июля в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 8049 человек (+71 за сутки). Среди гражданского персонала вирусом переболели 984 сотрудника.
При этом лечение продолжают 1201 военнослужащий, 247 курсантов и 103 гражданских сотрудника Минобороны.
Среди военных с положительным тестом на COVID-19 лечение проходят:
— в госпиталях Минобороны 877 человек,
— в изоляторах по месту службы 81 человек,
— в гражданских больницах 20 человек,
— изолированы на дому 223 человека.
Среди курсантов, подхвативших коронавирус, на лечение находятся:
— в госпиталях Минобороны 230 человек,
— в изоляторах по месту службы 10 человек,
— в гражданских больницах 2 человека,
— изолированы на дому 5 человек.
Среди гражданского персонала 23 человека лежат в госпиталях Минобороны, 25 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 55 изолированы на дому.
В течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом, отметили в Минобороны.