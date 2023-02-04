Важное 04 февраля 2023, 11:04 Более 60 российских военных вернулись из украинского плена Минобороны: из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

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Сложный переговорный процесс завершился возвращением из украинского плена 63 российских военнослужащих, в число которых вошли лица «чувствительной категории». Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что обмен состоялся благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

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Сейчас все пленные находятся в России. Специалисты оказывают им необходимую психологическую и медицинскую помощь. Военнослужащим предоставили возможность созвониться с родственниками.

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В начале февраля Украину обвинили в затягивании обмена пленными. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, киевские власти намеренно затягивают и осложняют этот процесс.

Она обратила внимание, что получает много сообщений от родственников украинских военных, которые пытаются их найти.