Важное 19 февраля 2024, 17:00 Более 53 тысяч человек приняли на военную службу в России с 1 января Медведев: с 1 января на военную службу в России приняли более 53 тысяч человек РИА «Новости»

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С 1 января в России на службу в интересах объединенной группировки войск приняли более 53 тысяч человек, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года», — констатировал Медведев, сославшись на данные Минобороны России.

По словам политика, процесс набора идет «неплохо», округа и регионы «активно работают» в этом направлении. Он выразил надежду на успешное выполнение целей по набору на военную службу по итогам 2024 года.

Заявление прозвучало на совещании с главами регионов в Грозном. Медведев прибыл туда в понедельник, 19 февраля. С самолета его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. Зампред Совбеза планировал посетить Университет спецназа и пообщаться с добровольцами и командирами. На встрече с командирами Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что спецоперация скоро завершится победой России.