Более 50 тысяч военных привлекут для учений «Восток-2022»

Более 50 тысяч военнослужащих, а также пяти тысяч единиц вооружения и военной техники задействуют в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Маневры пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей. Главной задачей учений является отработка «различных вариантов действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности ВВО».

Оборонное ведомство также проверит подготовку органов военного управления при планировании операций на приморских направлениях. В основу тактических эпизодов лягут практические действия воинских контингентов ВС РФ и государств-партнеров.

Российские военные принимают участие в спецоперации на Украине. Они поддерживают бойцов ЛНР и ДНР для освобождения территории Донбасса от украинских националистов.