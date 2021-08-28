Более 50 тысяч человек посетили форум «Армия-2021» в ЦВО

Более 50 тысяч человек посетили военно-технический форум «Армия2021» в Центральном военном округе. Посетители смогли увидеть около 400 единиц новой и модернизированной военной техники.

Форум «Армия-2021» закрылся 28 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Более 50 тысяч человек посетили военно-технический форум „Армия-2021“. Форум проходил в трех городах: Екатеринбург, Новосибирск и Самара. В ходе работы форума посетителям было представлено около 400 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, а также историческая военная техника», — говорится в сообщении.

На Урале впервые представили поисково-эвакуационную машину-амфибию (ПЭМ-1) «Синяя птица», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», модернизированный вертолет Ми-26, боевая машина поддержки танков (БМП-Т) «Терминатор», легковой автомобиль группы разминирования (САГР) и другое. Также впервые продемонстрировали кластер «Партизанская деревня», на площадке которой посетители ознакомились с бытом партизан времен Великой Отечественной войны.

В ведомстве отметили, что все мероприятия проходили с соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.